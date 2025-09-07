Челябинцы раскупили билеты на концерт этно-музыканта Олены УУТАй

В Челябинске проданы все билеты на концерт этно-музыканта Олены УУТАй, который состоится 3 октября. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. По данным портала, Олена УУТАй всемирно известный мастер горлового пения из Якутии, а также полуфиналист и финалист зарубежных конкурсов Britain's Got Talent и Das Supertalent.
Исполнительница также удостоена звания «Отличник Культуры Республики Саха». В своем искусстве она сочетает аутентичную архаичную музыку с электронными и экспериментальными направлениями. УУТАй играет на варганах, шаманских бубнах, флейтах и владеет видами северного горлового пения. Ее концерты включают как музыкально-обрядовые, так и хилинг-программы
