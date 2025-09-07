07 сентября 2025

Челябинцы раскупили билеты на концерт этно-музыканта Олены УУТАй

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На своих концертах УУТАй играет на шаманских бубнах
На своих концертах УУТАй играет на шаманских бубнах Фото:

В Челябинске проданы все билеты на концерт этно-музыканта Олены УУТАй, который состоится 3 октября. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. По данным портала, Олена УУТАй всемирно известный мастер горлового пения из Якутии, а также полуфиналист и финалист зарубежных конкурсов Britain's Got Talent и Das Supertalent.

Исполнительница также удостоена звания «Отличник Культуры Республики Саха». В своем искусстве она сочетает аутентичную архаичную музыку с электронными и экспериментальными направлениями. УУТАй играет на варганах, шаманских бубнах, флейтах и владеет видами северного горлового пения. Ее концерты включают как музыкально-обрядовые, так и хилинг-программы

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске проданы все билеты на концерт этно-музыканта Олены УУТАй, который состоится 3 октября. Информация об этом появилась на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. По данным портала, Олена УУТАй всемирно известный мастер горлового пения из Якутии, а также полуфиналист и финалист зарубежных конкурсов Britain's Got Talent и Das Supertalent. Исполнительница также удостоена звания «Отличник Культуры Республики Саха». В своем искусстве она сочетает аутентичную архаичную музыку с электронными и экспериментальными направлениями. УУТАй играет на варганах, шаманских бубнах, флейтах и владеет видами северного горлового пения. Ее концерты включают как музыкально-обрядовые, так и хилинг-программы
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...