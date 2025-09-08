В Челябинской области обнаружился острый дефицит водителей грузовиков

Летом водители грузовиков получали 6 148 рублей за смену
В Челябинской области летом 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число вариантов подработки для водителей грузовиков увеличилось в 1,5 раза. Специалисты могли рассчитывать на 6 148 рублей за смену, сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».

«Летом компании открывают больше смен, чтобы справляться с сезонной нагрузкой. Это отражается и на вознаграждениях. В Челябинске, как и в целом по России, летом 2025-го исполнители могли рассчитывать на 87 643 рублей в месяц за неполную занятость, что на 12% выше по сравнению с прошлым летом», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Также летом 2025 года вдвое выросло число вариантов подработки для консультантов (+104%). Специалистам, подрабатывающим в этой отрасли, предлагали 3 298 рублей. Подработать мерчандайзерами также в регионе предлагали на 42% чаще. Исполнителям готовы были платить 9 146 рублей за смену. Стоит понимать, что фактический доход мерчандайзеров зависит от количества торговых точек и объема выполненных работ, поэтому может варьироваться.

Причем, в целом по России больше всего за подработку готовы были платить жителям Владивостока. В месяц их заработок за неполную занятость в среднем достигал 118 510 рублей.

