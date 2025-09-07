В Челябинске появится новая прогулочная зона

Возле Дворца культуры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) появится новая прогулочная зона. Такое поручение дал глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«В рамках фестиваля „Стена“ подпорные стены возле ДК ЧТПЗ украсили граффити. Я был там в выходные, там очень интересные образы, которые понятны жителям района. Рядом стоит сделать прогулочную зону», — заявил Лошкин.
Глава города рассказал, что одна подпорная стена уже полностью готова. Он уточнил, что раньше на ней рисовали все подряд и выглядела она непрезентабельно. Сейчас он поручил привлекать жителей и управляющие компании для того, чтобы сохранить красоту новых граффити.
«Подобные стены есть и в других районах города. Главам стоит перенимать опыт Ленинского района», — добавил Лошкин.
Ранее мэр Челябинска поручил оперативно удалять с городских стен надписи, рекламирующие продажу запрещенных веществ. Он признал, что такие надписи, напоминающие граффити, появляются довольно часто, поэтому необходим жесткий контроль со стороны ответственных структур.
