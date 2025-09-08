Депутат Госдумы Лантратова вернула льготную пенсию челябинскому связисту

Челябинский областной суд восстановил справедливость, вернув право на досрочную пенсию жителю региона, которому отказались включить в льготный стаж 15 лет работы. Тогда мужчина обратился за помощью к председателю парламентского комитета по развитию гражданского общества Яне Лантратовой, представляющей в Госдуме Челябинскую область.
На приеме Александр Борисович рассказал, что в отделении СФР ему отказали в установлении досрочной пенсии исключив из льготного стажа более 15 лет работы кабельщиком-спайщиком. Организация, в которой он работал, обанкротилась, не сдав документы в архив. Наблюдательное дело в пенсионном фонде оказалось утеряно.
«Я всю жизнь гордился, что работаю связистом! Окончив школу, ушел служить на флот, там познакомился с профессией. Окончив службу, выучился на спайщика. За 18 лет объехал всю Россию, от Урала до Советской гавани! Тянули суперсвязь по опорам ЛЭП на магистрали Москва-Хабаровск. За три года построили вдоль железной дороги волоконно-оптическую сеть протяженностью 45 тысяч км, соединившую 974 населенных пункта в 71 регионе России. Сибирь, Дальний восток. Я один из немногих, кто принимал участие в грандиозной стройке связи и интернета в России до зарубежных каналов. А как пенсию получать, то право не имею…» — рассказал Александр Борисович.
В схожих ситуациях суды нечасто встают на сторону заявителей. Однако, после разговора с челябинцем и ознакомлением с документами, решено было побороться за его права.
«СФР все чаще отказывает гражданам в назначении досрочной пенсии. То документов нет, то невозможно подтвердить полную занятость, а то и вовсе пишут, что работодатель не платил взносы в 90-х годах. Но отказ СФР в установлении страховой пенсии не является окончательным — он может быть обжалован. Именно так и произошло в случае с Александром Борисовичем. После шести месяцев тяжб суд встал на его сторону, признав отказ незаконным. Также он обязал Соцфонд включить периоды его работы в льготный стаж и выплатить пенсию с декабря 2023 года», — подытожила Яна Лантратова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!