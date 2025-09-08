В мэрии Копейска обвинили должников за коммуналку в нарушенном благоустройстве

Светлана Логанова отметила важность работы служб по борьбе с неплатежами
Светлана Логанова отметила важность работы служб по борьбе с неплатежами

Глава Копейска (Челябинская область) Светлана Логанова назвала неплатежи жителей города за ЖКХ причиной несвоевременного восстановления нарушенного благоустройства в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«На аппаратном совещании глава Копейска отметила, что задолженность населения перед коммунальными службами измеряется миллионами рублей. Это затрудняет своевременное проведение ремонтов и финансирование последующих мероприятий по восстановления нарушенного благоустройства», — сообщила пресс-служба на сайте мэрии. Глава подчеркнула значимость работы специалистов коммунальных и ресурсоснабжающих организаций с неплательщиками коммунальных услуг.

На совещании также было озвучено, что в недавно обустроенном сквере возле дома культуры имени Маяковского повреждены две качели, их демонтируют для ремонта. На всех новых культурных объектах установят видеокамеры для поддержания порядка и предотвращения порчи имущества.

