В центре Челябинска построят новый цех компании «Союзпищепром»

В Челябинске объединение «Союзпищепром», которым владеет экс-депутат законодательного собрания региона Александр Берестов, построит новый цех на Свердловском проспекте. Проект одобрила экспертная организация ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство нового цеха под №10 компании ООО „Союзпищепром“ экспертиза одобрила 5 сентября 2025 года. Здание построят в Центральном районе на Свердловском проспекте, 40А», — сообщается на сайте.
В июне 2025 года между правительством Челябинской области и объединением «Союзпищепром» было подписано соглашение о том, что в Челябинске построят цех растительных напитков и по производству растительных масел. Соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2025. Подписи под ним поставили губернатор Алексей Текслер и директор по стратегическому планированию «Союзпищепрома» Александр Берестов.
«Союзпищепром» производит сейчас 100 тонн растительных напитков в сутки, занимая второе место в России. Расширение мощностей втрое позволит значительно увеличить долю рынка. Благодаря строительству новых цехов аграрии смогут расширить список выращиваемых растений, выращивать более рентабельные культуры. Такие, как подсолнечник, лен, гречиха, овес, ячмень нут и соя.
По данным сервиса «Сбис», «Союзпищепромом» владеет экс-депутат законодательного собрания Челябинской области Александр Берестов. Ему принадлежит 91,6% доли в уставном капитале. Ранее Берестову принадлежали ООО «Антана» (100%) и ОАО «КХП имени Григоровича» (16%).
