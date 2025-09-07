С берега челябинского озера Тургояк вывезли более 160 мешков с мусором

Более 160 мешков мусора вывезли с побережья озера Тургояк в Челябинской области в ходе масштабной экологической акции. Хотя буквально полтора месяца назад эту территорию уже очищали и тогда вывезли 150 мешков мусора, сообщили в министерстве экологии региона.
«Более 160 мешков мусора вывезено с прибрежной территории озера Тургояк. Буквально полтора месяца назад уже очищали данную территорию — было вывезено 150 мешков мусора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Отходов было настолько много, что потребовался отдельный мусоровоз, отметил заместитель министра экологии Челябинской области Иван Кинев. «Жаль, что отдыхающие, которые приехали на один из красивейших водоемов нашего региона явно не на общественном, а на личном автотранспорте, так бездумно отнеслись к природе и целенаправленно оставили свой мусор прямо под аншлагом, где написано, что Тургояк — это особо охраняемая природная территория», — добавил Кинев.
В Челябинской области находится 139 памятников природы общей площадью более 630 тысяч гектаров. Круглосуточный контроль за всеми особо охраняемыми территориями невозможен, поэтому в минэкологии призывают граждан соблюдать порядок и вывозить за собой мусор. За несанкционированный сброс отходов предусмотрена административная ответственность: для физических лиц штраф составляет от трех до четырех тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Челябинская область ранее подключилась к международному экологическому проекту по восстановлению популяции редкой птицы дрофы, которая находится под угрозой полного исчезновения. Решение об этом было принято в рамках «Дня Сокола» Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!