Челябинским бизнесменам выдали 1,8 миллиарда рублей кредитов на инвестпроекты

Бизнесмены из Челябинской области привлекли 1,8 миллиарда кредитных средств на развитие собственного дела. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.
«1,8 млрд рублей кредитных средств привлекли малые и средние предприниматели Челябинской области с начала 2025 года благодаря господдержке в виде поручительств регионального центра „Мой бизнес“. Эти средства пойдут на реализацию проектов в сектор малого и среднего предпринимательства и помогут его дальнейшему развитию», — рассказал Текслер в своем telegram-канале.
Данная мера поддержки внедряется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Помимо этого, предусмотрен ряд дополнительных инструментов помощи, включая предоставление льготных займов и микрозаймов, инжиниринговые, имущественные, образовательные и консультационные услуги. Тексдер подчеркнул, что уже сейчас тысячи предпринимателей используют эти возможности для развития своего дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!