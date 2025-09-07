Доходы жителей Челябинской области возросли за год почти на семь процентов

В первом полугодии 2025 года реальные денежные доходы жителей Челябинской области выросли по сравнению с первым полугодием 2024 года на 6,8%, а за второй квартал — на 4,7%. Об этом говорится сообщается в докладе «Челябинскстата» о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2025 года.
«В первом полугодии 2025 года объем денежных доходов населения сложился в размере 995 миллиардов рублей и увеличился на 17,1% по сравнению с первым полугодием 2024 года. При этом денежные расходы составили более одного триллиона рублей, увеличились на 22,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года», — говорится в отчете.
Среднемесячная заработная плата в июне 2025 года достигла 84 696,2 рубля, увеличившись по сравнению с июнем 2024 года на 13,6%, а с маем 2025 года — на 3,5%. Но если учесть индекс потребительских цен, то повышение выглядит гораздо скромнее — 103,3% к уровню июня 2024 года и 103,2% — к уровню мая 2025 года.
В то же время, по данным Росстата, в июне 2025 года средняя зарплата по России достигла 103,2 тысячи рублей. И по данным РИА «Рейтинг», только у 29,9% южноуральцев зарплата выше этой суммы. Вообще же регион по уровню зарплат занимает 24-е место в стране.
