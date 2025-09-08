В редакции телеканала «Агентство чрезвычайных новостей» вспыхнул пауэрбанк, который стоял на зарядке. Журналисты показали, как устройство начало искриться, а затем кабинет наполнился дымом.
«И у редакции АЧН случаются ЧП. Только что в офисе 31 канала у режиссера вспыхнул пауэрбанк», — говорится в telegram-канале агентства.
В процессе зарядки внешнего аккумулятора для iPhone произошло возгорание: устройство внезапно начало искриться, напоминая бенгальский огонь, и помещение быстро наполнилось дымом. Благодаря оперативным действиям режиссера, который быстро отключил пауэрбанк от электросети, удалось предотвратить пожар. Сейчас журналисты приходят в себя и проветривают редакцию.
