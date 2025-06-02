Две бочки с горючим взорвались при пожаре в Пермском крае. Видео

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Загорелись надворные постройки и дощаной гараж
Загорелись надворные постройки и дощаной гараж Фото:

Две бочки с горючим взорвались при пожаре в Пермском крае. Все произошло 1 июня в поселке Кормовище Лысьвенского округа (Пермский край).

«Сообщение о пожаре на улице Советская поступило в 13:18 минут. Загорелись надворные постройки и дощаной гараж. В гараже был трактор и легковушка. При пожаре произошел взрыв двух бочек с бензином и дизельным топливом. В 13:52 пожар потушили на площади 100 квадратных метров. Были задействованы 24 огнеборца и четыре единицы техники», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

В МЧС добавили, что причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. В результате пожара пострадавших нет.

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Две бочки с горючим взорвались при пожаре в Пермском крае. Все произошло 1 июня в поселке Кормовище Лысьвенского округа (Пермский край). «Сообщение о пожаре на улице Советская поступило в 13:18 минут. Загорелись надворные постройки и дощаной гараж. В гараже был трактор и легковушка. При пожаре произошел взрыв двух бочек с бензином и дизельным топливом. В 13:52 пожар потушили на площади 100 квадратных метров. Были задействованы 24 огнеборца и четыре единицы техники», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.  В МЧС добавили, что причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. В результате пожара пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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