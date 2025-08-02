02 августа 2025

Суд решил судьбу спорного автосалона в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания занимается продажей подержанных автомобилей
Компания занимается продажей подержанных автомобилей Фото:

Апелляционная жалоба пермского ООО «Мир» — владельца автосалона по улице Маршала Жукова в Перми — оставлена без удовлетворения. Ранее прикамский арбитраж признал самовольной постройкой одноэтажное здание автоцентра, которое использует холдинг «Автопрестиж», и постановил снести его.

«Расположение спорного объекта в полосе отвода автодороги недопустимо, установила экспертиза. В итоге суд пришел к выводу, что салон „Автопрестижа“ является самовольной постройкой, и полностью удовлетворил иск мэрии о сносе здания», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

URA.RU уже рассказывало про позицию районных властей: компания возвела здание на муниципальной земле, не имея на это разрешения. При этом строительство объекта было согласовано, но на другом участке, настаивал ответчик. В Росреестре есть соответствующая запись, указывающая, что спорное строение находится на «одобренной» территории.

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Апелляционная жалоба пермского ООО «Мир» — владельца автосалона по улице Маршала Жукова в Перми — оставлена без удовлетворения. Ранее прикамский арбитраж признал самовольной постройкой одноэтажное здание автоцентра, которое использует холдинг «Автопрестиж», и постановил снести его. «Расположение спорного объекта в полосе отвода автодороги недопустимо, установила экспертиза. В итоге суд пришел к выводу, что салон „Автопрестижа“ является самовольной постройкой, и полностью удовлетворил иск мэрии о сносе здания», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». URA.RU уже рассказывало про позицию районных властей: компания возвела здание на муниципальной земле, не имея на это разрешения. При этом строительство объекта было согласовано, но на другом участке, настаивал ответчик. В Росреестре есть соответствующая запись, указывающая, что спорное строение находится на «одобренной» территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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