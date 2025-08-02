Сильный ветер сопровождался ливнем (архивное фото)
Жители Березников (Пермский край) столкнулись со стихией: на территории 2 августа прошел сильный град с ливнем и ураганным ветром. Поваленные деревья сейчас лежат повсюду, рассказывают местные жители.
«В районе Черного озера вчера прошел ураган. Сильный ветер и ливень с градом привели к значительному ущербу: повалены деревья, сорваны крыши домов, повреждены заборы», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Березники».
Аналогичная ситуация наблюдается в поселке Огурдино. Везде — поваленные деревья и затруднен проезд. Где-то даже перевернуло остановку общественного транспорта.
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