02 августа 2025

Поваленные остановки и деревья, сорванные крыши: ураган обрушился на север Пермского края. Видео

Ураганный ветер повалил деревья на Черном озере в Березниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер сопровождался ливнем (архивное фото)
Сильный ветер сопровождался ливнем (архивное фото) Фото:

Жители Березников (Пермский край) столкнулись со стихией: на территории 2 августа прошел сильный град с ливнем и ураганным ветром. Поваленные деревья сейчас лежат повсюду, рассказывают местные жители.

«В районе Черного озера вчера прошел ураган. Сильный ветер и ливень с градом привели к значительному ущербу: повалены деревья, сорваны крыши домов, повреждены заборы», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Березники».

Аналогичная ситуация наблюдается в поселке Огурдино. Везде — поваленные деревья и затруднен проезд. Где-то даже перевернуло остановку общественного транспорта.

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Жители Березников (Пермский край) столкнулись со стихией: на территории 2 августа прошел сильный град с ливнем и ураганным ветром. Поваленные деревья сейчас лежат повсюду, рассказывают местные жители. «В районе Черного озера вчера прошел ураган. Сильный ветер и ливень с градом привели к значительному ущербу: повалены деревья, сорваны крыши домов, повреждены заборы», — сообщили подписчики telegram-канала «ЧП Березники». Аналогичная ситуация наблюдается в поселке Огурдино. Везде — поваленные деревья и затруднен проезд. Где-то даже перевернуло остановку общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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