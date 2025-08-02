02 августа 2025

Бастрыкину доложат о жительнице Соликамска, проживающей в аварийном бараке

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу
Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жительницы Прикамья по поводу нарушения ее жилищных прав. Женщина сообщила в комментариях аккаунта интернет-приемной главы ведомства, что вынуждена жить в квартире дома барачного типа.

«Александр Бастрыкин поручил представить руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в telegram-канале СКР.

Со слов заявительницы, с 1985 года она состояла в льготной очереди на получение жилья как одинокая мать. Однако в прошлом году жительницу Соликамска сняли с учета, а вся документация была утрачена. В настоящее время женщина вынуждена проживать по договору социального найма в неблагоустроенной квартире. Дом построен в 1954 году и признан аварийным из-за значительного износа конструкций. Многочисленные обращения в различные инстанции не привели к положительному результату, уточнила она.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после обращения жительницы Прикамья по поводу нарушения ее жилищных прав. Женщина сообщила в комментариях аккаунта интернет-приемной главы ведомства, что вынуждена жить в квартире дома барачного типа. «Александр Бастрыкин поручил представить руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в telegram-канале СКР. Со слов заявительницы, с 1985 года она состояла в льготной очереди на получение жилья как одинокая мать. Однако в прошлом году жительницу Соликамска сняли с учета, а вся документация была утрачена. В настоящее время женщина вынуждена проживать по договору социального найма в неблагоустроенной квартире. Дом построен в 1954 году и признан аварийным из-за значительного износа конструкций. Многочисленные обращения в различные инстанции не привели к положительному результату, уточнила она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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