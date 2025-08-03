03 августа 2025
02 августа 2025

Пермяки нашли снаряд времен Великой Отечественной войны под Белгородом. Видео

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Снаряд времен Великой Отечественной войнф обнаружили под Белгородом
Снаряд времен Великой Отечественной войнф обнаружили под Белгородом Фото:

Военнослужащие из Перского края обнаружили военный снаряд времен Великой Отечественной войны при строительстве блиндажа под Белгородом. Бойцы поделились видеозаписью с места событий. 

«Сегодня под Белгородом наши товарищи копали себе новый блиндаж, но оказалось, что в Великую Отечественную войну солдаты этот самый блиндаж уже построили. Парни обнаружили боеприпасы и останки неизвестных бойцов, наши это или немцы пока определить не удалось. История циклична. Никто не забыт, ничто не забыто», — сообщает telegram-канал «Прикамские витязи».

Ранее, 9 июня, в деревне Заборье (Пермский край) местный житель во время проведения строительных работ обнаружил предмет, напоминающий снаряд. Экспертиза установила, что обнаруженный объект представляет собой 100-миллиметровый артиллерийский снаряд.

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Военнослужащие из Перского края обнаружили военный снаряд времен Великой Отечественной войны при строительстве блиндажа под Белгородом. Бойцы поделились видеозаписью с места событий.  «Сегодня под Белгородом наши товарищи копали себе новый блиндаж, но оказалось, что в Великую Отечественную войну солдаты этот самый блиндаж уже построили. Парни обнаружили боеприпасы и останки неизвестных бойцов, наши это или немцы пока определить не удалось. История циклична. Никто не забыт, ничто не забыто», — сообщает telegram-канал «Прикамские витязи». Ранее, 9 июня, в деревне Заборье (Пермский край) местный житель во время проведения строительных работ обнаружил предмет, напоминающий снаряд. Экспертиза установила, что обнаруженный объект представляет собой 100-миллиметровый артиллерийский снаряд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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