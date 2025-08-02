В СКР направлены материалы об атаке дронов ВСУ на авто с гумпомощью из Перми

В Следственный комитет России направлены материалы со сведениями об атаке дронов ВСУ на машину пермяков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил исполнительный директор благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев.
«По факту случившегося руководством фонда Пермского края направлено заявление в СК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. К сожалению, это наша реальность, <...> когда гуманитарная деятельность подвергается угрозе, и даже мирные усилия становятся объектом атак», — написано в telegram-канале организации.
Нападение произошло в Белгородской области. В «Едином центре поддержки» сообщили URA.RU, что украинские БПЛА атаковали машину после разгрузки в поселке Шамино. Первый удар пришелся по кабине, водители смогли укрыться в лесополосе. Несмотря на попытки местных жителей и самих пострадавших потушить пожар и спасти груз, последовали новые атаки — еще три дрона добили грузовик, он полностью сгорел.
Генераторы, медицинские товары, электроинструмент, тактическое снаряжение и одежда предназначались жителям Курской и Белгородской областей. В фонде объявили срочный сбор для тех бойцов, до которых эта помощь не доехала.
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