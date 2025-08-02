02 августа 2025

В СКР направлены материалы об атаке дронов ВСУ на авто с гумпомощью из Перми

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Украинские беспилотники уничтожили машину пермяков
Украинские беспилотники уничтожили машину пермяков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Следственный комитет России направлены материалы со сведениями об атаке дронов ВСУ на машину пермяков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил исполнительный директор благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев.

«По факту случившегося руководством фонда Пермского края направлено заявление в СК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. К сожалению, это наша реальность, <...> когда гуманитарная деятельность подвергается угрозе, и даже мирные усилия становятся объектом атак», — написано в telegram-канале организации.

Нападение произошло в Белгородской области. В «Едином центре поддержки» сообщили URA.RU, что украинские БПЛА атаковали машину после разгрузки в поселке Шамино. Первый удар пришелся по кабине, водители смогли укрыться в лесополосе. Несмотря на попытки местных жителей и самих пострадавших потушить пожар и спасти груз, последовали новые атаки — еще три дрона добили грузовик, он полностью сгорел.

Генераторы, медицинские товары, электроинструмент, тактическое снаряжение и одежда предназначались жителям Курской и Белгородской областей. В фонде объявили срочный сбор для тех бойцов, до которых эта помощь не доехала.

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В Следственный комитет России направлены материалы со сведениями об атаке дронов ВСУ на машину пермяков с гуманитарной помощью. Об этом сообщил исполнительный директор благотворительного фонда «Единый центр поддержки» Рафаил Аллахвердиев. «По факту случившегося руководством фонда Пермского края направлено заявление в СК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. К сожалению, это наша реальность, <...> когда гуманитарная деятельность подвергается угрозе, и даже мирные усилия становятся объектом атак», — написано в telegram-канале организации. Нападение произошло в Белгородской области. В «Едином центре поддержки» сообщили URA.RU, что украинские БПЛА атаковали машину после разгрузки в поселке Шамино. Первый удар пришелся по кабине, водители смогли укрыться в лесополосе. Несмотря на попытки местных жителей и самих пострадавших потушить пожар и спасти груз, последовали новые атаки — еще три дрона добили грузовик, он полностью сгорел. Генераторы, медицинские товары, электроинструмент, тактическое снаряжение и одежда предназначались жителям Курской и Белгородской областей. В фонде объявили срочный сбор для тех бойцов, до которых эта помощь не доехала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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