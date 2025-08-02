В зоне СВО погиб боец из Пермского края Денис Лоскутов

Военнослужащего проводят в последний путь 5 августа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Денис Лоскутов. Об этом сообщила мэрия Оханского округа.
«На СВО погиб уроженец Оханска Денис Лоскутов 1981 года рождения. Пусть земля ему будет пухом», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с воином пройдет в Перми 5 августа в 11:00 по улице Грачева, 12/1 (Мотовилихинский район, территория больницы). Военнослужащего похоронят на Северном кладбище.
Дениса Лоскутова захоронят в квартале воинов, погибших на СВО
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