02 августа 2025

В зоне СВО погиб боец из Пермского края Денис Лоскутов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военнослужащего проводят в последний путь 5 августа
Военнослужащего проводят в последний путь 5 августа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Денис Лоскутов. Об этом сообщила мэрия Оханского округа.

«На СВО погиб уроженец Оханска Денис Лоскутов 1981 года рождения. Пусть земля ему будет пухом», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с воином пройдет в Перми 5 августа в 11:00 по улице Грачева, 12/1 (Мотовилихинский район, территория больницы). Военнослужащего похоронят на Северном кладбище.

Дениса Лоскутова захоронят в квартале воинов, погибших на СВО
Дениса Лоскутова захоронят в квартале воинов, погибших на СВО
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Прикамья Денис Лоскутов. Об этом сообщила мэрия Оханского округа. «На СВО погиб уроженец Оханска Денис Лоскутов 1981 года рождения. Пусть земля ему будет пухом», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с воином пройдет в Перми 5 августа в 11:00 по улице Грачева, 12/1 (Мотовилихинский район, территория больницы). Военнослужащего похоронят на Северном кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...