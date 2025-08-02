Следователи установят причину гибели 17-летнего юноши на реке в Березниках

В Березниках (Пермский край) следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего во время купания в реке Ленва. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по региону
«Проводится процессуальная проверка. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали собеседники информационного агентства.
URA.RU уже писало, что инцидент на воде произошел днем 1 августа. Поиском тела занимались спасатели и следователи. Было установлено, что подросток купался без присмотра взрослых.
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