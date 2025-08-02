02 августа 2025

Следователи установят причину гибели 17-летнего юноши на реке в Березниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел днем 1 августа
Инцидент произошел днем 1 августа Фото:

В Березниках (Пермский край) следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего во время купания в реке Ленва. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по региону

«Проводится процессуальная проверка. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали собеседники информационного агентства.

URA.RU уже писало, что инцидент на воде произошел днем 1 августа. Поиском тела занимались спасатели и следователи. Было установлено, что подросток купался без присмотра взрослых.

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В Березниках (Пермский край) следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего во время купания в реке Ленва. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба СУ СКР по региону «Проводится процессуальная проверка. Осмотрено место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебная экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали собеседники информационного агентства. URA.RU уже писало, что инцидент на воде произошел днем 1 августа. Поиском тела занимались спасатели и следователи. Было установлено, что подросток купался без присмотра взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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