Арестованный за махинации с оружием тюменский подполковник уволен из Росгвардии

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Дмитрий Шевченко был уволен из Росгвардии по отрицательным мотивам
Дмитрий Шевченко был уволен из Росгвардии по отрицательным мотивам Фото:

Арестованный за махинации с оружием заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрий Шевченко был уволен. Об этом без указания имени, фамилии и должности силовика URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Фигурант уволен со службы. В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ведомства», — пояснили там агентству.

По данным URA.RU, речь идет именно о Дмитрии Шевченко. Ранее URA.RU писало о том, что начале мая он был задержан сотрудниками спецслужб. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. По версии следствия, в 2024 году силовик присвоил себе три ружья общей стоимостью 55 000 рублей. 19 мая он был отправлен в СИЗО, где будет находиться до 12 июля.

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Арестованный за махинации с оружием заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области Дмитрий Шевченко был уволен. Об этом без указания имени, фамилии и должности силовика URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Фигурант уволен со службы. В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ведомства», — пояснили там агентству. По данным URA.RU, речь идет именно о Дмитрии Шевченко. Ранее URA.RU писало о том, что начале мая он был задержан сотрудниками спецслужб. Ему вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество. По версии следствия, в 2024 году силовик присвоил себе три ружья общей стоимостью 55 000 рублей. 19 мая он был отправлен в СИЗО, где будет находиться до 12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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