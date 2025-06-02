02 июня 2025

Туристы в лесу Златоуста налетели на гадюку, принимавшую солнечные ванны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадюка грелась на солнце на склоне горы
Гадюка грелась на солнце на склоне горы Фото:

Путешественники в златоустовском лесу (Челябинская область) столкнулись с гадюкой, которая грелась на солнце. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», солнечные ванны змея принимала на склоне горы.

«Не сходите с троп! Потому что на Двуглавой сопке, например, в эти дни нам на склоне попалась гадюка. Змея занималась обычным делом — принимала солнечные ванны», — рассказали сотрудники нацпарка в telegram-канале.

Солнечные лучи помогают гадюкам поддерживать необходимую температуру тела. Также с помощью солнца змеи получают требуемый им комплекс витаминов и минералов.

Инспекторы заметили: сами гадюки нападать не станут. Чтобы избежать с ними контакты, трогать их не следует. Увидев змею, надо просто уйти.

Увидев хищницу, инспекторы рекомендуют покинуть место встречи
Увидев хищницу, инспекторы рекомендуют покинуть место встречи
Фото:

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Путешественники в златоустовском лесу (Челябинская область) столкнулись с гадюкой, которая грелась на солнце. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», солнечные ванны змея принимала на склоне горы. «Не сходите с троп! Потому что на Двуглавой сопке, например, в эти дни нам на склоне попалась гадюка. Змея занималась обычным делом — принимала солнечные ванны», — рассказали сотрудники нацпарка в telegram-канале. Солнечные лучи помогают гадюкам поддерживать необходимую температуру тела. Также с помощью солнца змеи получают требуемый им комплекс витаминов и минералов. Инспекторы заметили: сами гадюки нападать не станут. Чтобы избежать с ними контакты, трогать их не следует. Увидев змею, надо просто уйти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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