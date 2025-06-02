Путешественники в златоустовском лесу (Челябинская область) столкнулись с гадюкой, которая грелась на солнце. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», солнечные ванны змея принимала на склоне горы.
«Не сходите с троп! Потому что на Двуглавой сопке, например, в эти дни нам на склоне попалась гадюка. Змея занималась обычным делом — принимала солнечные ванны», — рассказали сотрудники нацпарка в telegram-канале.
Солнечные лучи помогают гадюкам поддерживать необходимую температуру тела. Также с помощью солнца змеи получают требуемый им комплекс витаминов и минералов.
Инспекторы заметили: сами гадюки нападать не станут. Чтобы избежать с ними контакты, трогать их не следует. Увидев змею, надо просто уйти.
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