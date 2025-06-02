02 июня 2025

Пермяка задержали за поджог вышек сотовой связи в террористических целях

УФСБ: против пермяка возбудили уголовное дело за поджог вышек сотовой связи
© Служба новостей «URA.RU»
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Его действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ
Его действия были пресечены сотрудниками регионального УФСБ Фото:

Следственное подразделение Управления ФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении жителя Соликамска. Он подозревается в совершении преступления, квалифицируемого по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»). По версии следствия, он совершил поджог двух станций мобильной связи. 

«Сотрудниками регионального УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженца Соликамска, который, по версии следствия, совершил действия террористического характера, направленные на запугивание населения и дестабилизацию работы государственных органов. Подозреваемый действовал по указанию иностранного гражданина, предположительно связанного с украинскими спецслужбами, и осуществил поджог двух базовых станций мобильной связи, — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела сотрудники УФСБ продолжают проводить мероприятия. Они направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Следственное подразделение Управления ФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении жителя Соликамска. Он подозревается в совершении преступления, квалифицируемого по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации («Террористический акт»). По версии следствия, он совершил поджог двух станций мобильной связи.  «Сотрудниками регионального УФСБ была пресечена противоправная деятельность уроженца Соликамска, который, по версии следствия, совершил действия террористического характера, направленные на запугивание населения и дестабилизацию работы государственных органов. Подозреваемый действовал по указанию иностранного гражданина, предположительно связанного с украинскими спецслужбами, и осуществил поджог двух базовых станций мобильной связи, — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела сотрудники УФСБ продолжают проводить мероприятия. Они направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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