Трампу не терпится закончить конфликт на Украине

Посол США в Турции: Трамп достиг конца терпения в отношении конфликта на Украине

03 июня 2025 в 12:19 Размер текста - 17 +

Вашингтон ожидает скорейшего продвижения в урегулировании кризиса Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта Президент США Дональд Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак. в интервью турецкой газете Star заявил, «Трамп теперь достиг конца своего терпения в отношении российско-украинского конфликта», — сказал Баррак в интервью турецкой газете Star . По словам дипломата, Вашингтон ожидает скорейшего продвижения в урегулировании кризиса и рассматривает дальнейшее затягивание конфликта как крайне нежелательное. Баррак подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в поиске путей мирного урегулирования. Благодаря традиционно тесным отношениям как с Россией, так и с Украиной, Анкара может выступать эффективным посредником и способствовать диалогу между сторонами. По мнению американского дипломата, участие Турции важно для достижения компромисса и деэскалации ситуации. Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Несмотря на отсутствие контактов между представителями двух стран в первый день, встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. В ходе второго раунда переговоров, который прошел в Стамбуле, стороны достигли соглашения о масштабном обмене пленными. Кроме того, достигнута договоренность о прекращении огня на отдельных участках для сбора тел погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Дональд Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении продолжающегося конфликта на Украине. Об этом заявил посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак. в интервью турецкой газете Star заявил, «Трамп теперь достиг конца своего терпения в отношении российско-украинского конфликта», — сказал Баррак в интервью турецкой газете Star. По словам дипломата, Вашингтон ожидает скорейшего продвижения в урегулировании кризиса и рассматривает дальнейшее затягивание конфликта как крайне нежелательное. Баррак подчеркнул, что Турция играет ключевую роль в поиске путей мирного урегулирования. Благодаря традиционно тесным отношениям как с Россией, так и с Украиной, Анкара может выступать эффективным посредником и способствовать диалогу между сторонами. По мнению американского дипломата, участие Турции важно для достижения компромисса и деэскалации ситуации. Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Несмотря на отсутствие контактов между представителями двух стран в первый день, встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. В ходе второго раунда переговоров, который прошел в Стамбуле, стороны достигли соглашения о масштабном обмене пленными. Кроме того, достигнута договоренность о прекращении огня на отдельных участках для сбора тел погибших.