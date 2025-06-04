04 июня 2025

В Екатеринбурге навсегда запретят парковаться на двух улицах

© Служба новостей «URA.RU»
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Знаки установят в третьем квартале текущего года
Знаки установят в третьем квартале текущего года Фото:

В Екатеринбурге запретят парковку на проспекте Академика Сахарова (от Савкова до Рябинина) в Академическом и на улице Крестинского (вдоль домов №39, 39а) в Чкаловском. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты Центра организации движения установят знаки № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличками № 8.24 „Работает эвакуатор“» — пояснили там. Они появятся в третьем квартале 2025 года.

В администрации пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД.

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В Екатеринбурге запретят парковку на проспекте Академика Сахарова (от Савкова до Рябинина) в Академическом и на улице Крестинского (вдоль домов №39, 39а) в Чкаловском. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Специалисты Центра организации движения установят знаки № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличками № 8.24 „Работает эвакуатор“» — пояснили там. Они появятся в третьем квартале 2025 года. В администрации пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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