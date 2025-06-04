В Екатеринбурге навсегда запретят парковаться на двух улицах

В Екатеринбурге запретят парковку на проспекте Академика Сахарова (от Савкова до Рябинина) в Академическом и на улице Крестинского (вдоль домов №39, 39а) в Чкаловском. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты Центра организации движения установят знаки № 3.27 „Остановка запрещена“ с табличками № 8.24 „Работает эвакуатор“» — пояснили там. Они появятся в третьем квартале 2025 года.
В администрации пояснили, что ограничения повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность. Там же призвали неукоснительно соблюдать ПДД.
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