В Барнауле девушка в попытке спасти котенка сорвалась с балкона

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В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и упала с балкона многоэтажки
В Барнауле девушка пыталась спасти котенка и упала с балкона многоэтажки Фото:

В Барнауле 19-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки, пытаясь спасти застрявшего котенка. Инцидент произошел на улице Путиловской, сообщают журналисты.

«Девушка пыталась спасти котенка и упала с балкона многоэтажки в Барнауле», — отметил telegram-канал Mash Siberia. По данным источника, животное застряло на 13-м этаже.

Девушка решила самостоятельно помочь питомцу, однако сорвалась и упала с высоты, пролетев три этажа и приземлилась на крышу другого уровня высотки, пролетев три этажа. Спасатели оперативно эвакуировали ее с помощью специального оборудования и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Отмечается, что девушка была в сознании, жаловалась на боль в ногах.

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В Барнауле 19-летняя девушка выпала с балкона многоэтажки, пытаясь спасти застрявшего котенка. Инцидент произошел на улице Путиловской, сообщают журналисты. «Девушка пыталась спасти котенка и упала с балкона многоэтажки в Барнауле», — отметил telegram-канал Mash Siberia. По данным источника, животное застряло на 13-м этаже. Девушка решила самостоятельно помочь питомцу, однако сорвалась и упала с высоты, пролетев три этажа и приземлилась на крышу другого уровня высотки, пролетев три этажа. Спасатели оперативно эвакуировали ее с помощью специального оборудования и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Отмечается, что девушка была в сознании, жаловалась на боль в ногах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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