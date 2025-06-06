Порядок выдачи оружия изменился

Росгвардия изменила порядок выдачи разрешений на оружие для юридических лиц
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В РФ изменился порядок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
В РФ изменился порядок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия Фото:

С 6 июня 2025 года в России изменился порядок выдачи разрешений на ввоз, вывоз, хранение и использование оружия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в новых административных регламентах Росгвардии, размещенных на официальном портале правовой информации. Максимальный срок предоставления услуги теперь зависит от категории заявителя. 

«Юридическим лицам разрешение оформляется в течение 10 рабочих дней, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, срок составляет 15 календарных дней», — сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росгвардии. Заявления на получение разрешений, как и прежде, можно подать лично в подразделение ведомства либо через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Изменения вступили в силу на основании приказа Росгвардии от декабря 2024 года. Также, 6 июня вступил в силу еще один регламент, определяющий порядок выдачи разрешений на хранение и использование оружия, включая стрелковые объекты.

 В частности, изменены правила предоставления разрешений гражданам на приобретение спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом. Теперь разрешение на такой вид оружия выдается сроком на пять лет, а максимальный срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней.

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С 6 июня 2025 года в России изменился порядок выдачи разрешений на ввоз, вывоз, хранение и использование оружия для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в новых административных регламентах Росгвардии, размещенных на официальном портале правовой информации. Максимальный срок предоставления услуги теперь зависит от категории заявителя.  «Юридическим лицам разрешение оформляется в течение 10 рабочих дней, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, срок составляет 15 календарных дней», — сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росгвардии. Заявления на получение разрешений, как и прежде, можно подать лично в подразделение ведомства либо через личный кабинет на портале «Госуслуги». Изменения вступили в силу на основании приказа Росгвардии от декабря 2024 года. Также, 6 июня вступил в силу еще один регламент, определяющий порядок выдачи разрешений на хранение и использование оружия, включая стрелковые объекты.  В частности, изменены правила предоставления разрешений гражданам на приобретение спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом. Теперь разрешение на такой вид оружия выдается сроком на пять лет, а максимальный срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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