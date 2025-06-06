Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

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Президент России поздравил мусульман с праздником «Курбан-байрам»
Президент России поздравил мусульман с праздником «Курбан-байрам» Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, отметив значение этого события для укрепления духовных и культурных традиций. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», — говорится в сообщении президента. Оно опубликовано в официальном telegram-канале Кремля. 

Глава государства также отметил, что мусульманские организации России вносят значительный вклад в развитие страны. По словам Путина, они активно участвуют в общественной жизни, уделяют внимание воспитанию молодежи, поддержке семейных ценностей и развитию культурных, образовательных и благотворительных инициатив. Особое признание президент выразил деятельности мусульманских общин по поддержке защитников Отечества и их семей.

Ранее представители крупнейших мусульманских организаций России также поздравили верующих с праздником, напомнив о важности взаимопомощи и милосердия в эти дни. Курбан-байрам входит в число главных исламских праздников и отмечается по лунному календарю. В 2025 году его празднуют 6 июня.

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам, отметив значение этого события для укрепления духовных и культурных традиций. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля. «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к древним религиозным святыням, служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», — говорится в сообщении президента. Оно опубликовано в официальном telegram-канале Кремля.  Глава государства также отметил, что мусульманские организации России вносят значительный вклад в развитие страны. По словам Путина, они активно участвуют в общественной жизни, уделяют внимание воспитанию молодежи, поддержке семейных ценностей и развитию культурных, образовательных и благотворительных инициатив. Особое признание президент выразил деятельности мусульманских общин по поддержке защитников Отечества и их семей. Ранее представители крупнейших мусульманских организаций России также поздравили верующих с праздником, напомнив о важности взаимопомощи и милосердия в эти дни. Курбан-байрам входит в число главных исламских праздников и отмечается по лунному календарю. В 2025 году его празднуют 6 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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