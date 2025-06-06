В Тернополе сообщают о взрывах
В украинском Тернополе на видео очевидцы зафиксировали сильный пожар. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Кадры масштабного пожара в Тернополе», — передают авторы украинского канала. На опубликованных кадрах можно увидеть яркую вспышку и последующий столб дыма.
Также утром Министерством цифровой трансформации Украины сообщало о тревоге. Соответствующие оповещения звучали по всей стране.
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