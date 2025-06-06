Столб дыма застелил горизонт: в украинском Тернополе сообщают о мощном пожаре. Видео

В Тернополе вспыхнул сильный пожар, над городом виден огромный столб дыма
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тернополе сообщают о взрывах
В Тернополе сообщают о взрывах Фото:

В украинском Тернополе на видео очевидцы зафиксировали сильный пожар. Об этом сообщает «Страна.ua». 

«Кадры масштабного пожара в Тернополе», — передают авторы украинского канала. На опубликованных кадрах можно увидеть яркую вспышку и последующий столб дыма.

Также утром Министерством цифровой трансформации Украины сообщало о тревоге. Соответствующие оповещения звучали по всей стране. 

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В украинском Тернополе на видео очевидцы зафиксировали сильный пожар. Об этом сообщает «Страна.ua».  «Кадры масштабного пожара в Тернополе», — передают авторы украинского канала. На опубликованных кадрах можно увидеть яркую вспышку и последующий столб дыма. Также утром Министерством цифровой трансформации Украины сообщало о тревоге. Соответствующие оповещения звучали по всей стране. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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