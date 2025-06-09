Житель ХМАО пойдет под суд по обвинению в смерти мотоциклиста и его пассажира

В Мегионе (ХМАО)пойдет под суд водитель авто, из-за которого в аварии погибли два мотоциклиста. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.
«Прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказано в сообщении.
По версии следователей, в июне 2024 года водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу дороги при повороте налево, не уступив дорогу мотоциклу. В результате произошло столкновение, из-за которого водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.
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