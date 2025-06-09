09 июня 2025

Житель ХМАО пойдет под суд по обвинению в смерти мотоциклиста и его пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело направлено в суд
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В Мегионе (ХМАО)пойдет под суд водитель авто, из-за которого в аварии погибли два мотоциклиста. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказано в сообщении.

По версии следователей, в июне 2024 года водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу дороги при повороте налево, не уступив дорогу мотоциклу. В результате произошло столкновение, из-за которого водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.

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В Мегионе (ХМАО)пойдет под суд водитель авто, из-за которого в аварии погибли два мотоциклиста. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. «Прокуратура Мегиона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказано в сообщении. По версии следователей, в июне 2024 года водитель «УАЗа» выехал на встречную полосу дороги при повороте налево, не уступив дорогу мотоциклу. В результате произошло столкновение, из-за которого водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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