10 июня 2025

В шести районах Челябинска запретили купание

© Служба новостей «URA.RU»
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На запрещенных для купания местах установлены оповещающие знаки
На запрещенных для купания местах установлены оповещающие знаки Фото:

В 34 местах в шести районах Челябинска запретили купание. Об этом сообщил замначальника городского управления ГО и ЧС Дмитрий Плеханов.

«На территории города определено 34 места, запрещенных для купания. Критерием запрета послужили близость к водозаборным или водосбросным сооружениям, непригодный — заиленный или каменистый берег или дно. Эти критерии определены постановлением правительства региона», — сообщил Плеханов.

Среди запрещенных мест в Ленинском районе — шесть точек на озере Смолино, а также пруд «Девичьи слезы». В Центральном районе запрещено купаться в 14 местах. Это несколько локаций на Шершневском водохранилище, Карпов пруд, Шершневский каменный и Изумрудный карьеры, а также карьер «Сопливчик», карьеры в парке имени Гагарина и река Миасс. В Курчатовском районе нельзя купаться в карьера в микрорайоне Градский прииск. В Металлургическом районе купание запрещено в карьере в районе улицы Байкальской. В Советском районе нельзя купаться в озере Синеглазово, в пруду в микрорайоне Новосинеглазово, а также в озере Исаково. В Калининском районе запрещено купание в восьми локация на реке Миасс.

Также нельзя купаться на трех из 17 официально действующих пляжей. Это городской пляж по улице Худякова на Шершневском водохранилище, пляж «Каспийский берег» и пляж «Русские забавы», так же на Шершневском водохранилище. В первых двух случаях причина запрета — близость гидротехнических сооружений, в третьем — непригодность дна. Отдыхать на берегу в этих местах разрешено.

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В 34 местах в шести районах Челябинска запретили купание. Об этом сообщил замначальника городского управления ГО и ЧС Дмитрий Плеханов. «На территории города определено 34 места, запрещенных для купания. Критерием запрета послужили близость к водозаборным или водосбросным сооружениям, непригодный — заиленный или каменистый берег или дно. Эти критерии определены постановлением правительства региона», — сообщил Плеханов. Среди запрещенных мест в Ленинском районе — шесть точек на озере Смолино, а также пруд «Девичьи слезы». В Центральном районе запрещено купаться в 14 местах. Это несколько локаций на Шершневском водохранилище, Карпов пруд, Шершневский каменный и Изумрудный карьеры, а также карьер «Сопливчик», карьеры в парке имени Гагарина и река Миасс. В Курчатовском районе нельзя купаться в карьера в микрорайоне Градский прииск. В Металлургическом районе купание запрещено в карьере в районе улицы Байкальской. В Советском районе нельзя купаться в озере Синеглазово, в пруду в микрорайоне Новосинеглазово, а также в озере Исаково. В Калининском районе запрещено купание в восьми локация на реке Миасс. Также нельзя купаться на трех из 17 официально действующих пляжей. Это городской пляж по улице Худякова на Шершневском водохранилище, пляж «Каспийский берег» и пляж «Русские забавы», так же на Шершневском водохранилище. В первых двух случаях причина запрета — близость гидротехнических сооружений, в третьем — непригодность дна. Отдыхать на берегу в этих местах разрешено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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