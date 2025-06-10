В 34 местах в шести районах Челябинска запретили купание. Об этом сообщил замначальника городского управления ГО и ЧС Дмитрий Плеханов.
«На территории города определено 34 места, запрещенных для купания. Критерием запрета послужили близость к водозаборным или водосбросным сооружениям, непригодный — заиленный или каменистый берег или дно. Эти критерии определены постановлением правительства региона», — сообщил Плеханов.
Среди запрещенных мест в Ленинском районе — шесть точек на озере Смолино, а также пруд «Девичьи слезы». В Центральном районе запрещено купаться в 14 местах. Это несколько локаций на Шершневском водохранилище, Карпов пруд, Шершневский каменный и Изумрудный карьеры, а также карьер «Сопливчик», карьеры в парке имени Гагарина и река Миасс. В Курчатовском районе нельзя купаться в карьера в микрорайоне Градский прииск. В Металлургическом районе купание запрещено в карьере в районе улицы Байкальской. В Советском районе нельзя купаться в озере Синеглазово, в пруду в микрорайоне Новосинеглазово, а также в озере Исаково. В Калининском районе запрещено купание в восьми локация на реке Миасс.
Также нельзя купаться на трех из 17 официально действующих пляжей. Это городской пляж по улице Худякова на Шершневском водохранилище, пляж «Каспийский берег» и пляж «Русские забавы», так же на Шершневском водохранилище. В первых двух случаях причина запрета — близость гидротехнических сооружений, в третьем — непригодность дна. Отдыхать на берегу в этих местах разрешено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!