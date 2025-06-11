Челябинские герои СВО обсудили с промышленниками развитие работы с ветеранами

Герои СВО Александр Заозеров и Алексей Рожков совместно с Центром занятости Челябинска и реготделением госфонда «Защитники Отечества» провели встречу с ведущими работодателями региона. Как объяснил URA.RU Рожков, работа по трудоустройству ветеранов усиливается с каждым годом.
«Если мы взглянем на трудоустройство ветеранов, С каждым разом работа по трудоустройству ветеранов усиливается и усиливается. К сожалению, разом все сделать так, как должно быть невозможно. Все равно находятся какие-то подводные камни, мелкие погрешности, которые устраняются в процессе работы», — поделился с URA.RU Алексей Рожков.
Во время круглого стола с работодателями ветеран подчеркнул, что активная работа с программой трудоустройства героев ведется с середины 2023 года. Тогда Рожков вернулся с зоны СВО и столкнулся с проблемами в поиске работы по своему экономическому образованию. Компании были не заинтересованы в профессиональном военном, отслужившем десять лет. Теперь он помогает героям как зампредседателя ассоциации ветеранов СВО и координатор проектов фонда «Объединение.РФ».
Александр Заозеров, занимающийся помощью бойцам через Центр поддержки и реабилитации участников СВО, подчеркнул необходимость как в моральной поддержке бойцов, так и в оборудовании рабочих мест для них.
«Я как ветеран могу сказать, что большинству даже особо и не нужно решение проблем. Достаточно хотя бы того, что их выслушали и куда-то направили, это уже большая помощь. У нас на постоянной основе работает специалист от центра занятости. Военнослужащий, когда возвращается, хочет куда-то вложить свои силы, но не всегда знает куда. Сейчас все дороги открыты по переобучению, повышению квалификации, трудоустройству», — подчеркнул Заозеров.
Герой уточнил, что одной из проблем для солдата раньше могло стать необорудованное рабочее место под ограниченные возможности. Заозеров признался, что лично он «может стучать по клавишам, но не справился бы с шариковой ручкой». В случаях с оборудованием мест на заводах для ветеранов с инвалидностью государство выделяет субсидии. С 1 июня работодатели могут получить порядка 200 тысяч рублей на обустройство мест для таких специалистов.
«Работодатели предлагают сейчас переобучение прямо внутри предприятия. В рамках нацпроекта «Кадры» у нас выделяется субсидия на оборудование рабочих мест для ветеранов СВО с инвалидностью и на субсидирование найма и возмещение затрат на зарплату при трудоустройстве участников СВО», — уточнила директор центра занятости Челябинска Юлия Капкова.
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