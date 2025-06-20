В Пермском крае авиашоу «Крылья Пармы» пройдет в июле

Группа «Стрижи» показывала мастерство в 2024 году
На аэродроме Фролово около Перми 12 июля состоится масштабное авиашоу «Крылья Пармы». Пока организаторы назвали только дату. Полная программа будет опубликована позже.
«„Крылья Пармы“ снова с нами! 12 июля, с 13:00. Аэродром Фролово. Незабываемое зрелище для всех, кто влюблен в небо. Каждый сможет найти для себя что-то интересное: от пилотажных выступлений до яркой концертной программы и мастер-классов», — сообщается в telegram-канале фестиваля.
В 2024 году хедлайнерами на «Крыльях Пармы» была пилотажная группа «Стрижи». Фото с фестиваля прошлого года URA.RU публиковало здесь.
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