В Пермском крае авиашоу «Крылья Пармы» пройдет в июле

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Группа «Стрижи» показывала мастерство в 2024 году
Группа «Стрижи» показывала мастерство в 2024 году Фото:

На аэродроме Фролово около Перми 12 июля состоится масштабное авиашоу «Крылья Пармы». Пока организаторы назвали только дату. Полная программа будет опубликована позже.

«„Крылья Пармы“ снова с нами! 12 июля, с 13:00. Аэродром Фролово. Незабываемое зрелище для всех, кто влюблен в небо. Каждый сможет найти для себя что-то интересное: от пилотажных выступлений до яркой концертной программы и мастер-классов», — сообщается в telegram-канале фестиваля.

В 2024 году хедлайнерами на «Крыльях Пармы» была пилотажная группа «Стрижи». Фото с фестиваля прошлого года URA.RU публиковало здесь

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На аэродроме Фролово около Перми 12 июля состоится масштабное авиашоу «Крылья Пармы». Пока организаторы назвали только дату. Полная программа будет опубликована позже. «„Крылья Пармы“ снова с нами! 12 июля, с 13:00. Аэродром Фролово. Незабываемое зрелище для всех, кто влюблен в небо. Каждый сможет найти для себя что-то интересное: от пилотажных выступлений до яркой концертной программы и мастер-классов», — сообщается в telegram-канале фестиваля. В 2024 году хедлайнерами на «Крыльях Пармы» была пилотажная группа «Стрижи». Фото с фестиваля прошлого года URA.RU публиковало здесь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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