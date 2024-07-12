Пермяки побывали на ярком авиашоу
В пермском аэропорту «Фролово» состоялся зрелищный авиационный праздник «Крылья Пармы». Фестиваль, на котором выступила лучшая в мире пилотажная группа «Стрижи», посетили тысячи гостей. Атмосфера шоу запечатлена в фоторепортаже URA.RU с места событий.
Днем 13 июля на авиашоу также выступила пилотажная группа «Первый полет», зрители увидели легендарные ЯК-52 и Л-39. Парашютисты удивили пермяков небесной акробатикой.
Пермякам показали яркое авиашоу
Парашютисты продемонстрировали воздушную акробатику
Музыканты развлекали гостей шоу "Крылья Пармы"
Пермяков удивило мастерство пилотов современных российских истребителей
Авиатехника проверенная временем также была представлена на авиашоу
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