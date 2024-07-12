12 июля 2024

В Пермском крае завершился фестиваль «Крылья Пармы». Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки побывали на ярком авиашоу
Пермяки побывали на ярком авиашоу Фото:

В пермском аэропорту «Фролово» состоялся зрелищный авиационный праздник «Крылья Пармы». Фестиваль, на котором выступила лучшая в мире пилотажная группа «Стрижи», посетили тысячи гостей. Атмосфера шоу запечатлена в фоторепортаже URA.RU с места событий.

Днем 13 июля на авиашоу также выступила пилотажная группа «Первый полет», зрители увидели легендарные ЯК-52 и Л-39. Парашютисты удивили пермяков небесной акробатикой.

Пермякам показали яркое авиашоу
Пермякам показали яркое авиашоу
Фото:
Парашютисты продемонстрировали воздушную акробатику
Парашютисты продемонстрировали воздушную акробатику
Фото:
Музыканты развлекали гостей шоу "Крылья Пармы"
Музыканты развлекали гостей шоу "Крылья Пармы"
Фото:
Пермяков удивило мастерство пилотов современных российских истребителей
Пермяков удивило мастерство пилотов современных российских истребителей
Фото:
Авиатехника проверенная временем также была представлена на авиашоу
Авиатехника проверенная временем также была представлена на авиашоу
Фото:

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В пермском аэропорту «Фролово» состоялся зрелищный авиационный праздник «Крылья Пармы». Фестиваль, на котором выступила лучшая в мире пилотажная группа «Стрижи», посетили тысячи гостей. Атмосфера шоу запечатлена в фоторепортаже URA.RU с места событий. Днем 13 июля на авиашоу также выступила пилотажная группа «Первый полет», зрители увидели легендарные ЯК-52 и Л-39. Парашютисты удивили пермяков небесной акробатикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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