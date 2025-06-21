Тест о спорте: что вы знаете об Олимпийских играх

23 июня в мире отмечают Международный Олимпийский день
23 июня во всем мире отмечают Международный Олимпийский день. Этот праздник отмечают 1948 года, когда произошло возрождение Олимпиады. Это произошло благодаря французу Пьеру де Кубертену, который считал, что подобные состязания мирового масштаба помогут в международных отношениях. А также позволят «молодежи мира» меряться силами в спортивных состязаниях, а не на полях сражений. Предлагаем пройти тест на знание истории Олимпийских игр. Для этого ответьте на 10 вопросов.
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