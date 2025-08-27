У генерала Юрия Кузнецова нашли имущество на полмиллиарда рублей

Генпрокуратура подала иск с требованием обратить в доход государства имущество экс-главы управления кадров Министерства обороны, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы иска, поданного первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным в Хамовнический суд Москвы.
«Генпрокуратура требует взыскать в доход государства коррупционное имущество экс-начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова более чем на 500 миллионов рублей», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. По данным издания, уголовное дело в отношении Кузнецова уже завершено, фигуранты знакомятся с материалами перед рассмотрением дела по существу.
Поводом для подачи иска стали выявленные Генпрокуратурой нарушения антикоррупционного законодательства. Ведомство считает, что Кузнецов, используя служебное положение, приобрел значительное количество недвижимости и ценных предметов, которые были оформлены на близких родственников с целью сокрытия реального имущественного положения.
Согласно информации из налоговых органов, за период с 2010 по 2023 годы Кузнецов задекларировал доход в размере 47,6 миллиона рублей, а его супруга — чуть более 41 миллиона рублей. Несмотря на это, по оценке Генпрокуратуры, семье удалось приобрести объекты недвижимости общей рыночной стоимостью почти 241 миллион рублей в Московской области, Краснодаре и Москве.
Кроме того, в ходе обысков у Кузнецова и его родственников изъяты крупные суммы наличных средств в рублях, долларах и евро, а также коллекция редких монет и ювелирных украшений. В частности, прокуратура требует обратить в доход государства 59 золотых и 101 серебряную монету, наручные часы Omega и 94 ювелирных изделия.
В материалах дела отмечается, что официальные доходы Кузнецовых не позволяли им приобрести такое количество дорогостоящего имущества. Сам генерал на допросе утверждал, что часть денег получал наличными через Центр специального финансирования Минобороны, однако свидетельские показания эту версию не подтвердили. Общая стоимость имущества, подлежащего взысканию, составляет 504,8 миллиона рублей — эта сумма более чем впятеро превышает совокупный официальный доход семьи за последние 14 лет.
В мае Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший начальник управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя из Краснодара Левы Мартиросяна. После проведения оценочной экспертизы в ходе следствия размер предполагаемой взятки был пересмотрен и увеличен с первоначальных 30,5 миллиона рублей до суммы, превышающей 80 миллионов рублей. Оба участника дела ознакомились с 40 томами следственных материалов, однако вину не признали.
