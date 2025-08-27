Слюсарь раскрыл, где в Ростовской области уничтожили беспилотники

В ночь на 27 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и нейтрализовали украинские беспилотники в семи муниципалитетах Ростовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы ПВО уничтожили и нейтрализовали БПЛА в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе», — написал Слюсарь в своем telegram-канале. Он отметил, что в населенных пунктах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района осколками были повреждены фасады, крыши и ворота ряда частных домов, а также один автомобиль.
В городе Новошахтинск обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию частного домовладения. В результате происшествия пострадали крыша и кровля нескольких соседних домов, поврежден автомобиль, а также было нарушено электроснабжение одного из домов.
Сегодня в указанных муниципальных образованиях, как и в Ростове, будет проведен осмотр и оценка ущерба, нанесенного имуществу. Согласно предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.