Семья Брюса Уиллиса отселила его во другой дом из-за прогрессирующей болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брюс Уиллис страдает от болезни, которая негативно влияет на его когнитивные способности
Брюс Уиллис страдает от болезни, которая негативно влияет на его когнитивные способности Фото:

Американский актер, музыкант и продюсер Брюс Уиллис утратил способность говорить в связи с прогрессирующей формой деменции. Как сообщила его супруга Эмма Хеминг, семья приняла решение разместить Уиллиса в отдельном доме, где ему обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение.

«Я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал их потребностям, а не его собственным», — призналась Эмма Хеминг. Ее слова приводит телеканал ABC.

В марте 2022 года родственники артиста объявили о его уходе из киноиндустрии после того, как у него была диагностирована афазия. Она негативно влияет на его мозг.

Хеминг отметила, что физически Брюс исправен. Однако голова перестала функционировать должным образом. «Речь исчезает, и нам пришлось научиться общаться с ним иначе», — уточнила она. 

Супруга Брюса Уиллиса сообщила, что актер по-прежнему частично узнает членов своей семьи. Близкие продолжают замечать у него «едва уловимые черты» прежней личности. Тем не менее, в связи с ухудшением состояния здоровья, семья приняла решение перевести артиста в специализированное учреждение, где ему обеспечен круглосуточный медицинский уход. По словам Хеминг, речь идет об одноэтажном здании, специально оборудованном для удобного передвижения Уиллиса и минимизации шумовых раздражителей, которые могут негативно сказываться на пациентах с лобно-височной деменцией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский актер, музыкант и продюсер Брюс Уиллис утратил способность говорить в связи с прогрессирующей формой деменции. Как сообщила его супруга Эмма Хеминг, семья приняла решение разместить Уиллиса в отдельном доме, где ему обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение. «Я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал их потребностям, а не его собственным», — призналась Эмма Хеминг. Ее слова приводит телеканал ABC. В марте 2022 года родственники артиста объявили о его уходе из киноиндустрии после того, как у него была диагностирована афазия. Она негативно влияет на его мозг. Хеминг отметила, что физически Брюс исправен. Однако голова перестала функционировать должным образом. «Речь исчезает, и нам пришлось научиться общаться с ним иначе», — уточнила она.  Супруга Брюса Уиллиса сообщила, что актер по-прежнему частично узнает членов своей семьи. Близкие продолжают замечать у него «едва уловимые черты» прежней личности. Тем не менее, в связи с ухудшением состояния здоровья, семья приняла решение перевести артиста в специализированное учреждение, где ему обеспечен круглосуточный медицинский уход. По словам Хеминг, речь идет об одноэтажном здании, специально оборудованном для удобного передвижения Уиллиса и минимизации шумовых раздражителей, которые могут негативно сказываться на пациентах с лобно-височной деменцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...