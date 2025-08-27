Альпинистку Наговицыну признали без вести пропавшей

Срочная новость
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну официально признали пропавшей без вести. Об этом сообщает МЧС Киргизии. Ранее сын Наговицыной отправил обращение главе СК РФ Александру Бастрыкину для возобновления спасательной операции.
