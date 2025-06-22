СК опубликовал видео места нападения льва на директора парка «Тайган»

Появилась видеозапись с места происшествия, где на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова напал лев. Кадры показало Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым.
«В ходе проведения проверки установлено, что непосредственно место нападения льва на директора парка „Тайган“ произошло под данными подмостками», — сообщил следователь на видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. На видеозаписи под навесным мостом, перекинутым через открытую часть парка, по которой беспрепятственно передвигаются львы, можно увидеть лежащее вверх дном ведро.
Нападение произошло 22 июня во время кормления львов. Олег Зубков получил травмы головы, шеи и легкого. Сейчас директор сафари-парка проходит хирургическое лечение. Медикам удалось стабилизировать его состояние.
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