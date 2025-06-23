Одного из участников покушения на главу Крыма осудили на 13 лет

Владимир Боднарь получил 13 лет тюрьмы за подготовку покушения на главу Крыма
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма был осужден на 13 лет
Второй фигурант дела о подготовке покушения на главу Крыма был осужден на 13 лет Фото:

Южный окружной военный суд вынес приговор Владимиру Боднарю, который является вторым фигурантом по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимый [Владимир Боднарь] признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей», — говорится в публикации суда. Сообщение об этом размещено в telegram-канале.

Как установил суд, Боднарь по собственной инициативе присоединился к организованной группе, взяв на себя задачу поиска соучастников для совершения преступления. С 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023 года он находился в Запорожской области, где установил контакт с женщиной и ознакомил ее с предстоящими действиями группы.

Одновременно с этим он вел наблюдение за руководителем Крыма и оснастил свой автомобиль тайником для транспортировки взрывного устройства с целью совершения покушения на его жизнь на территории Республики. Задержание подозреваемого произошло до того, как преступный умысел был приведен в исполнение.

Покушение на жизнь Аксенова было совершено в июле 2023 года. Мужчина, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), хотел взорвать автомобиль главы Крыма из-за его «идейности». Как отметил Аксенов, СБУ не могла бы «решить с ним вопрос» по-другому. Теракт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ. Чуть позже Аксенов поблагодарил спецслужбы РФ, отметив, что они сработали четко и эффективно. 

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Южный окружной военный суд вынес приговор Владимиру Боднарю, который является вторым фигурантом по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «В соответствии с приговором суда подсудимый [Владимир Боднарь] признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом в размере 500 000 рублей», — говорится в публикации суда. Сообщение об этом размещено в telegram-канале. Как установил суд, Боднарь по собственной инициативе присоединился к организованной группе, взяв на себя задачу поиска соучастников для совершения преступления. С 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023 года он находился в Запорожской области, где установил контакт с женщиной и ознакомил ее с предстоящими действиями группы. Одновременно с этим он вел наблюдение за руководителем Крыма и оснастил свой автомобиль тайником для транспортировки взрывного устройства с целью совершения покушения на его жизнь на территории Республики. Задержание подозреваемого произошло до того, как преступный умысел был приведен в исполнение. Покушение на жизнь Аксенова было совершено в июле 2023 года. Мужчина, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), хотел взорвать автомобиль главы Крыма из-за его «идейности». Как отметил Аксенов, СБУ не могла бы «решить с ним вопрос» по-другому. Теракт удалось предотвратить сотрудникам ФСБ. Чуть позже Аксенов поблагодарил спецслужбы РФ, отметив, что они сработали четко и эффективно. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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