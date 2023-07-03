Глава Крыма объяснил, почему СБУ решилась на его убийство

Аксенов заявил, что СБУ решилась на убийство из-за его идейности
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
СБУ не могла бы «решить вопрос» по-другому, заявил Сергей Аксенов Фото:

На главу Крыма Сергея Аксенова была совершена попытка покушения из-за его «идейности». Служба безопасности Украины (СБУ) не могла бы «решить вопрос» с Аксеновым по-другому. Об этом рассказал сам глава Крыма.

«Враги (СБУ — прим. URA.RU) понимают, что они по-другому [кроме как убийством] с такими как я вопрос не решат. Я идейный, поэтому вызов принят», — рассказал Аксенов в своем telegram-канале. Он уточнил, что будет и дальше двигаться до полной победы России.

На Аксенова была совершена попытка покушения 3 июля. ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма украинским диверсантом, передает RT. Сам Аксенов поблагодарил спецслужбы России за предотвращение покушения. Диверсант является гражданином РФ, завербованным СБУ.

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На главу Крыма Сергея Аксенова была совершена попытка покушения из-за его «идейности». Служба безопасности Украины (СБУ) не могла бы «решить вопрос» с Аксеновым по-другому. Об этом рассказал сам глава Крыма. «Враги (СБУ — прим. URA.RU) понимают, что они по-другому [кроме как убийством] с такими как я вопрос не решат. Я идейный, поэтому вызов принят», — рассказал Аксенов в своем telegram-канале. Он уточнил, что будет и дальше двигаться до полной победы России. На Аксенова была совершена попытка покушения 3 июля. ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма украинским диверсантом, передает RT. Сам Аксенов поблагодарил спецслужбы России за предотвращение покушения. Диверсант является гражданином РФ, завербованным СБУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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