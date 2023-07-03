Глава Крыма объяснил, почему СБУ решилась на его убийство

На главу Крыма Сергея Аксенова была совершена попытка покушения из-за его «идейности». Служба безопасности Украины (СБУ) не могла бы «решить вопрос» с Аксеновым по-другому. Об этом рассказал сам глава Крыма.
«Враги (СБУ — прим. URA.RU) понимают, что они по-другому [кроме как убийством] с такими как я вопрос не решат. Я идейный, поэтому вызов принят», — рассказал Аксенов в своем telegram-канале. Он уточнил, что будет и дальше двигаться до полной победы России.
На Аксенова была совершена попытка покушения 3 июля. ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма украинским диверсантом, передает RT. Сам Аксенов поблагодарил спецслужбы России за предотвращение покушения. Диверсант является гражданином РФ, завербованным СБУ.
На главу Крыма Сергея Аксенова была совершена попытка покушения из-за его «идейности». Служба безопасности Украины (СБУ) не могла бы «решить вопрос» с Аксеновым по-другому. Об этом рассказал сам глава Крыма. «Враги (СБУ — прим. URA.RU) понимают, что они по-другому [кроме как убийством] с такими как я вопрос не решат. Я идейный, поэтому вызов принят», — рассказал Аксенов в своем telegram-канале. Он уточнил, что будет и дальше двигаться до полной победы России. На Аксенова была совершена попытка покушения 3 июля. ФСБ предотвратила подрыв автомобиля главы Крыма украинским диверсантом, передает RT. Сам Аксенов поблагодарил спецслужбы России за предотвращение покушения. Диверсант является гражданином РФ, завербованным СБУ.