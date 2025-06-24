Супруга челябинского губернатора показала фото деда с Первого Парада Победы. Фото

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Вот он, участник Первого Парада Победы, шагает пятый справа, написала Текслер
Вот он, участник Первого Парада Победы, шагает пятый справа, написала Текслер Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер показала фотографии своего деда Ефима Леонтьевича Матяша с Первого Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года. Об этом Текслер рассказала в своем telegram-канале. 

«Мой дед — Матяш Ефим Леонтьевич — участник Первого Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади! Шагает пятый справа», — написала Текслер в своем telegram-канале и разместила фотографии деда. 

Для участия в параде в Москве были сформированы десять сводных полков от каждого фронта, которые действовали к моменту окончания войны. Это были герои с орденами и медалями, которые прошли от Сталинграда до Берлина. Отдельной колонной шел Военно-морской флот под командованием вице-адмирала Владимира Георгиевича Фадеева. Колонну представляли Северный, Балтийский, Черноморский флоты, а также моряки Днепровской и Дунайской флотилий.

Среди участников парада от Северного Флота шел дед Ирины Текслер — Ефим Леонтьевич Матяш. В учебку он ушел 9 октября 1940 года в возрасте 19 лет. Приказ о зачислении в Краснознаменную подводную лодку «Л-22» получил 29 июня 1941 года. «Прошел всю войну. Воевал, задыхался и тонул, спасал, и победил. Совершил 12 военных походов и потопил 6 кораблей противника», — рассказала Текслер. Ефим Леонтьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью Ушакова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Первый Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади. Парад 24 июня стал символом победы советского народа над нацистской Германией. День напоминает о героизме и самоотверженности участников войны. 

В этом году 9 мая Алексей и Ирина Текслер приняли участие в очной акции «Бессмертный полк» и пронесли портреты своих воевавших родственников. Челябинский губернатор прошел с портретом деда Анатолия Михайловича Зотова, воевавшего на Ленинградском и Волховском фронтах. Ирина Текслер — с портретом деда Ефима Леонтьевича Матяша.

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер показала фотографии своего деда Ефима Леонтьевича Матяша с Первого Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года. Об этом Текслер рассказала в своем telegram-канале.  «Мой дед — Матяш Ефим Леонтьевич — участник Первого Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади! Шагает пятый справа», — написала Текслер в своем telegram-канале и разместила фотографии деда.  Для участия в параде в Москве были сформированы десять сводных полков от каждого фронта, которые действовали к моменту окончания войны. Это были герои с орденами и медалями, которые прошли от Сталинграда до Берлина. Отдельной колонной шел Военно-морской флот под командованием вице-адмирала Владимира Георгиевича Фадеева. Колонну представляли Северный, Балтийский, Черноморский флоты, а также моряки Днепровской и Дунайской флотилий. Среди участников парада от Северного Флота шел дед Ирины Текслер — Ефим Леонтьевич Матяш. В учебку он ушел 9 октября 1940 года в возрасте 19 лет. Приказ о зачислении в Краснознаменную подводную лодку «Л-22» получил 29 июня 1941 года. «Прошел всю войну. Воевал, задыхался и тонул, спасал, и победил. Совершил 12 военных походов и потопил 6 кораблей противника», — рассказала Текслер. Ефим Леонтьевич награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью Ушакова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Первый Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади. Парад 24 июня стал символом победы советского народа над нацистской Германией. День напоминает о героизме и самоотверженности участников войны.  В этом году 9 мая Алексей и Ирина Текслер приняли участие в очной акции «Бессмертный полк» и пронесли портреты своих воевавших родственников. Челябинский губернатор прошел с портретом деда Анатолия Михайловича Зотова, воевавшего на Ленинградском и Волховском фронтах. Ирина Текслер — с портретом деда Ефима Леонтьевича Матяша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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