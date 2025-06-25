Подросток с прозвищем «Большие яйца» покинул пост в Белом доме

Американский подросток Эдвард Користайн, известный под прозвищем «Большие яйца», ушел с должности в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома.
«Подросток по прозвищу „Большие яйца“ покидает команду Трампа по сокращению расходов после того, как разоблачил расточительство», — говорится в сообщении телеканала Fox News. Отмечается, что демократы подвергали подростка критике за то, что во время своей короткой работы в департаменте он имел доступ к государственным документам.
Користайн получил необычное прозвище благодаря своему аккаунту на платформе LinkedIn, который он сам назвал «Big Eggs». Молодой человек пояснил, что сделал это из-за серьезного отношения пользователей LinkedIn к себе и нежелания быть таким же: он выбрал путь отличия и нестандартного подхода к профессиональному имиджу. Ранее источники телеканала ABC сообщали, что сотрудники DOGE опасались возможных политических расследований после конфликта главы департамента Илона Маска с президентом Трампом.
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