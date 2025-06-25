В Перми резко подорожал бензин

В Пермском крае за неделю с 17 по 23 июня 2025 года цены на бензин выросли в среднем на 19 копеек за литр. Об этом сказано на сайте Росстата.
«За период с 17 по 23 июня 2025 года средняя стоимость бензина в Пермском крае увеличилась на 19 копеек и составила 59,46 рубля за литр. Наиболее заметно подорожал бензин марки АИ-95 — его цена выросла с 61,23 до 61,44 рубля за литр. АИ-92 прибавил 18 копеек, достигнув 56,50 рубля. Премиальный АИ-98 подорожал незначительно — всего на 8 копеек, до 85,83 рубля за литр. Дизельное топливо практически не изменилось в цене, подорожав на 1 копейку до 71,86 рубля», — сказано в отчете ведомства.
На фоне общероссийской тенденции, где в 70 регионах зафиксирован рост цен на топливо, Пермский край демонстрирует умеренную динамику. Для сравнения: в Республике Тыва бензин подорожал сразу на 2%, тогда как в Дагестане и Магаданской области зафиксировано незначительное снижение цен на 0,1%.
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