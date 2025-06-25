25 июня 2025

Из-за атаки БПЛА задержаны рейсы из Москвы в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиарейсы Москва-Челябинск задержали из-за воздушной угрозы
Авиарейсы Москва-Челябинск задержали из-за воздушной угрозы Фото:

Из-за атаки беспилотников задержаны рейсы из Москвы в Челябинск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из пассажирок перенесенного рейса.

«Из-за угрозы дронов рейс из Москвы в Челябинск задержали. Обстановка была нервозная», — рассказала URA.RU подписчица.

На сайте челябинского аэропорта «Курчатов» сообщается о задержке рейса ДР 6569 — по расписанию самолет должен прилететь из Москвы в Челябинск в 05:52 по местному времени. Также задержан рейс ДР 413 — должен был прилететь в Челябинск в 07:15. 

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Из-за атаки беспилотников задержаны рейсы из Москвы в Челябинск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из пассажирок перенесенного рейса. «Из-за угрозы дронов рейс из Москвы в Челябинск задержали. Обстановка была нервозная», — рассказала URA.RU подписчица. На сайте челябинского аэропорта «Курчатов» сообщается о задержке рейса ДР 6569 — по расписанию самолет должен прилететь из Москвы в Челябинск в 05:52 по местному времени. Также задержан рейс ДР 413 — должен был прилететь в Челябинск в 07:15. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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