Из-за атаки БПЛА задержаны рейсы из Москвы в Челябинск

Авиарейсы Москва-Челябинск задержали из-за воздушной угрозы
Из-за атаки беспилотников задержаны рейсы из Москвы в Челябинск. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из пассажирок перенесенного рейса.
«Из-за угрозы дронов рейс из Москвы в Челябинск задержали. Обстановка была нервозная», — рассказала URA.RU подписчица.
На сайте челябинского аэропорта «Курчатов» сообщается о задержке рейса ДР 6569 — по расписанию самолет должен прилететь из Москвы в Челябинск в 05:52 по местному времени. Также задержан рейс ДР 413 — должен был прилететь в Челябинск в 07:15.
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