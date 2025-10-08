Закончилось банкротство структуры челябинского правительства

В Челябинске завершилась процедура банкротства правительственного Агентства инвестразвития (АИР), требовавшего миллиард рублей с бывших чиновников. Как следует из материалов арбитражного суда, с ходатайством выступила налоговая инспекция.
«Определение о завершении конкурсного производства АНО „АИР Челябинской области“», — отмечено на сайте суда. Другие подробности пока отсутствуют.
С ходатайством о завершении процедуры УФНС вышло в суд 19 августа. Окончательно процесс не закончен, очередное судебное заседание состоится в конце октября. При этом имевшиеся возможности расплатиться с кредиторами, как решил арбитраж, конкурсный управляющий Алексей Пивоваров реализовал.
Пивоваров так и не смог добиться взыскания миллиарда рублей с бывших чиновников и руководителей организации. Суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности 11 экс-членов наблюдательного совета.
Агентство появилось в 2013 году. Его открытие власти обусловили необходимостью искать инвестиции для развития в области бизнес-проектов. Об итогах работы не сообщалось, зато разгорелся спор из-за сделки с жильем для работников театров. При губернаторстве Бориса Дубровского власти приобрели 131 квартиру. Покупка, как посчитали налоговики, вызвала недоимку по налогам размером в миллиард рублей. В мае 2020 года в офисе АИР прошли обыски, а в сентябре того же года от инспекции поступило заявление о долге.
Несмотря на то, что в июле 2023 года агентство, по его собственной инициативе, официально стало банкротом, это не помогло взыскать средства с бывших руководителей. Изначально наложенный арест на приобретенные квартиры был впоследствии отменен судебным решением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!