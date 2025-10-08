В Челябинске и Сатке откроются выставки Русского музея

Министерство культуры Челябинской области и Государственный Русский музей заключат соглашение, в рамках которого пройдут выставки в столице региона и Сатке. Об этом сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин на конференции медиахолдинга «Гранада-пресс».
«Мы готовим соглашение, сейчас оно у нас находится на стадии согласования с Русским музеем. Оно предусматривает не только сотрудничество в рамках наших музеев, но и города Сатки, который имеет давнюю связь с Русским музеем», — рассказал Бетехтин.
Это крупнейший в мире музей русского искусства, основное здание которого находится в Санкт-Петербурге. По словам Бетехтина, соглашение о сотрудничестве с Русским музеем будет подписано в ближайшее время — в дату, удобную для директора музея Аллы Маниловой и губернатора региона Алексея Текслера. Для размещения филиала в Сатке планируется выделить большие площади, которые предварительно потребуют ремонта. Работы могут занять два — три года.
Алексей Бетехтин отметил, что регион уже имеет опыт взаимодействия с крупнейшими культурными центрами страны. Так выставку Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства планируют показать в Кыштыме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!