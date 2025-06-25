Парня ищут с 21 июня
Из свердловской воинской части в Елани сбежал срочник по имени Тимофей. Его разыскивают шестые сутки, сказал источник URA.RU в военных кругах.
По его словам, 20-летний парень ушел из части 21 июня. Одет в военную форму (ВКПО, без кепки). Сотового телефона при нем нет. Известно, что мужчина еще не принял воинскую присягу.
Местные жители распространяют ориентировку в мессенджерах. О Тимофее известно, что он родом из Челябинской области. На срочную службу был призван военкоматом Копейска.
Тимофею 20 лет
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