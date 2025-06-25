25 июня 2025

Из свердловской воинской части сбежал срочник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , берцы, военная часть, срочник, военный, ящик для оружия
Парня ищут с 21 июня Фото:

Из свердловской воинской части в Елани сбежал срочник по имени Тимофей. Его разыскивают шестые сутки, сказал источник URA.RU в военных кругах.

По его словам, 20-летний парень ушел из части 21 июня. Одет в военную форму (ВКПО, без кепки). Сотового телефона при нем нет. Известно, что мужчина еще не принял воинскую присягу.

Местные жители распространяют ориентировку в мессенджерах. О Тимофее известно, что он родом из Челябинской области. На срочную службу был призван военкоматом Копейска.

Тимофею 20 лет
Тимофею 20 лет
Фото:

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Из свердловской воинской части в Елани сбежал срочник по имени Тимофей. Его разыскивают шестые сутки, сказал источник URA.RU в военных кругах. По его словам, 20-летний парень ушел из части 21 июня. Одет в военную форму (ВКПО, без кепки). Сотового телефона при нем нет. Известно, что мужчина еще не принял воинскую присягу. Местные жители распространяют ориентировку в мессенджерах. О Тимофее известно, что он родом из Челябинской области. На срочную службу был призван военкоматом Копейска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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