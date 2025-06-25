Из свердловской воинской части сбежал срочник. Фото

26 июня 2025 в 13:16 Размер текста - 17 +

Парня ищут с 21 июня Фото: Илья Московец © URA.RU Из свердловской воинской части в Елани сбежал срочник по имени Тимофей. Его разыскивают шестые сутки, сказал источник URA.RU в военных кругах. По его словам, 20-летний парень ушел из части 21 июня. Одет в военную форму (ВКПО, без кепки). Сотового телефона при нем нет. Известно, что мужчина еще не принял воинскую присягу. Местные жители распространяют ориентировку в мессенджерах. О Тимофее известно, что он родом из Челябинской области. На срочную службу был призван военкоматом Копейска. Тимофею 20 лет Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из свердловской воинской части в Елани сбежал срочник по имени Тимофей. Его разыскивают шестые сутки, сказал источник URA.RU в военных кругах. По его словам, 20-летний парень ушел из части 21 июня. Одет в военную форму (ВКПО, без кепки). Сотового телефона при нем нет. Известно, что мужчина еще не принял воинскую присягу. Местные жители распространяют ориентировку в мессенджерах. О Тимофее известно, что он родом из Челябинской области. На срочную службу был призван военкоматом Копейска.