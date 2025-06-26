Статусным гостям «Иннопрома» придется заплатить больше за VIP-билет

Стоимость VIP-билетов на промышленную выставку "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, составляет 250 тысяч рублей — дороже, чем в прошлые годы. Ценник и преимущества такого билета опубликованы на официальном сайте мероприятия.
"VIP-участие включает в себя: приоритетный доступ на церемонию открытия "Иннопром-2025", VIP-лаунж, доступ на VIP-парковку, приглашение на официальный вечерний прием, приоритетный VIP-вход, привилегированная стойка регистрации", — говорится в описании.
Организаторы также обновили дизайн лаунжа, планировку, сделали его более удобным и увеличили пространство на 25%. Еще за 300 тысяч можно арендовать площадку под пресс-конференцию, за 250 тысяч - дать интервью. Для сравнения, в 2024 году VIP-билет стоил 175 тысяч рублей, перед мероприятием стоимость выросла до 220 тысяч. В 2023-м — 150 тысяч при покупке заранее и 200 тысяч после повышения. А супер-VIP на тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF стоит 1,2 млн рублей.
В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия. Все новости по теме "Иннопрома" — в сюжете URA.RU.
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