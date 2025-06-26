Статусным гостям «Иннопрома» придется заплатить больше за VIP-билет

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У обладателей VIP-билетов будут особые условия
У обладателей VIP-билетов будут особые условия Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Стоимость VIP-билетов на промышленную выставку "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, составляет 250 тысяч рублей — дороже, чем в прошлые годы. Ценник и преимущества такого билета опубликованы на официальном сайте мероприятия.

"VIP-участие включает в себя: приоритетный доступ на церемонию открытия "Иннопром-2025", VIP-лаунж, доступ на VIP-парковку, приглашение на официальный вечерний прием, приоритетный VIP-вход, привилегированная стойка регистрации", — говорится в описании.

Организаторы также обновили дизайн лаунжа, планировку, сделали его более удобным и увеличили пространство на 25%. Еще за 300 тысяч можно арендовать площадку под пресс-конференцию, за 250 тысяч - дать интервью. Для сравнения, в 2024 году VIP-билет стоил 175 тысяч рублей, перед мероприятием стоимость выросла до 220 тысяч. В 2023-м — 150 тысяч при покупке заранее и 200 тысяч после повышения. А супер-VIP на тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF стоит 1,2 млн рублей.

В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия. Все новости по теме "Иннопрома" — в сюжете URA.RU.

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Стоимость VIP-билетов на промышленную выставку "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, составляет 250 тысяч рублей — дороже, чем в прошлые годы. Ценник и преимущества такого билета опубликованы на официальном сайте мероприятия. "VIP-участие включает в себя: приоритетный доступ на церемонию открытия "Иннопром-2025", VIP-лаунж, доступ на VIP-парковку, приглашение на официальный вечерний прием, приоритетный VIP-вход, привилегированная стойка регистрации", — говорится в описании. Организаторы также обновили дизайн лаунжа, планировку, сделали его более удобным и увеличили пространство на 25%. Еще за 300 тысяч можно арендовать площадку под пресс-конференцию, за 250 тысяч - дать интервью. Для сравнения, в 2024 году VIP-билет стоил 175 тысяч рублей, перед мероприятием стоимость выросла до 220 тысяч. В 2023-м — 150 тысяч при покупке заранее и 200 тысяч после повышения. А супер-VIP на тюменском промышленно-энергетическом форуме TNF стоит 1,2 млн рублей. В этом году страной-партнером выступает Саудовская Аравия. Все новости по теме "Иннопрома" — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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