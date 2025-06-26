Рекордное количество квартир выставили на продажу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге застройщики выставили 36,5 тысяч квартир на продажу, это стало новым рекордом на первичном рынке. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Объектив РФ».
Суммарная площадь выставленных лотов — 1,8 миллиона квадратных метров. Говоря о стоимости, по данным сервиса, квартиры-студии в среднем стоят 4,6 миллиона рублей. «Однушки» продают за 6,9 миллиона рублей, а «двушки» — за 9,7 миллиона рублей.
«Сейчас мы фиксируем рост показателя средней цены квадратного метра в экспозиции на первичном рынке недвижимости [...]. На формирование прайсов по-прежнему оказывают существенное влияние условия покупки, коммерческие и банковские субсидии», — прокомментировала глава экспертного центра сервиса Ксения Чернецкая.
По мнению аналитиков, вероятность снижения стоимости квартир в новостройках есть, но сейчас наблюдается редко. В мае текущего года цены падали благодаря акциям от застройщиков.
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