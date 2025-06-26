Рекордное количество квартир выставили на продажу в Екатеринбурге

На рынке новостроек Екатеринбурга продают 36 тысяч квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр, по словам аналитиков, продолжает расти в цене
Квадратный метр, по словам аналитиков, продолжает расти в цене Фото:

В Екатеринбурге застройщики выставили 36,5 тысяч квартир на продажу, это стало новым рекордом на первичном рынке. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Объектив РФ».

Суммарная площадь выставленных лотов — 1,8 миллиона квадратных метров. Говоря о стоимости, по данным сервиса, квартиры-студии в среднем стоят 4,6 миллиона рублей. «Однушки» продают за 6,9 миллиона рублей, а «двушки» — за 9,7 миллиона рублей.

«Сейчас мы фиксируем рост показателя средней цены квадратного метра в экспозиции на первичном рынке недвижимости [...]. На формирование прайсов по-прежнему оказывают существенное влияние условия покупки, коммерческие и банковские субсидии», — прокомментировала глава экспертного центра сервиса Ксения Чернецкая.

По мнению аналитиков, вероятность снижения стоимости квартир в новостройках есть, но сейчас наблюдается редко. В мае текущего года цены падали благодаря акциям от застройщиков.

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В Екатеринбурге застройщики выставили 36,5 тысяч квартир на продажу, это стало новым рекордом на первичном рынке. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Объектив РФ». Суммарная площадь выставленных лотов — 1,8 миллиона квадратных метров. Говоря о стоимости, по данным сервиса, квартиры-студии в среднем стоят 4,6 миллиона рублей. «Однушки» продают за 6,9 миллиона рублей, а «двушки» — за 9,7 миллиона рублей. «Сейчас мы фиксируем рост показателя средней цены квадратного метра в экспозиции на первичном рынке недвижимости [...]. На формирование прайсов по-прежнему оказывают существенное влияние условия покупки, коммерческие и банковские субсидии», — прокомментировала глава экспертного центра сервиса Ксения Чернецкая. По мнению аналитиков, вероятность снижения стоимости квартир в новостройках есть, но сейчас наблюдается редко. В мае текущего года цены падали благодаря акциям от застройщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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