Один из сильнейших боксеров мира определился с соперником для боя

Один из самых популярных российских боксеров Алексей Папин проведет бой с сербом Мильжаном Ровчаниным. Хотя изначально соперником должен был стать регулярный чемпион мира WBA Раджаб Бутаев, сообщили URA.RU в пресс-службе Федерации бокса России.
«Из-за состояния здоровья Раджаб Бутаев не сможет выйти в ринг 19 июля», — пояснили организаторы боя. Причина этому — перенесенная им во время подготовки инфекция стафилококка.
По итогу Папину предстоит встретиться в Международном центре бокса в Москве с Мильжаном Ровчаниным, который за свою карьеру одержал 29 побед, из них 20 он завершил нокаутом. Сербский боксер успешно выступает как в первом тяжелом, так и в супертяжелом весе, является многократным чемпионом Сербии и экс-претендентом на титул чемпиона Европы.
Сам Алексей Папин является чемпионом WBA Asia в первом тяжелом весе и входит в топ-5 сильнейших боксеров мира по версиям The Ring и BoxRec. Свой последний официальный бой Папин провел в августе 2024 года в Череповце, где досрочно победил Феликса Валера. В декабре россиянин нокаутировал 150-килограммового бывшего бойца UFC Грега Харди.
Со-главным поединком вечера станет бой россиянина Артема Сусленкова и хорвата Агрона Смакичи. Сусленков — чемпион России среди любителей, победитель Всемирных военных игр и действующий чемпион Европы по версии IBF. Его соперник Смакичи известен не только в профессиональном боксе, но и в ММА: именно его удар рассек лицо Тайсону Фьюри перед боем с Александром Усиком. Смакичи провел 21 победный бой, из которых 19 завершились нокаутом.
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